/Машков/ Григорий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди/Машков/ Григорий Иванов

/Машков/ Григорий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

До 1917

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: /машков/ Иван Гаврилов

Мать: /машкова/ Аксинья (Ксения) Степанова

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: /машкова/ Татьяна Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Мошков Федор Григорьев

Мать ребёнка: /машкова/ Татьяна Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Мошков Семен Григорьев

Мать ребёнка: /машкова/ Татьяна Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Мошков Максим Григорьев

Мать ребёнка: /машкова/ Татьяна Яковлева

Смерть
До 1917
Боково, Богородский, Московская область
деревня Боково, Ногинский район, Московская область (Московская губерния Богородский уезд Ивановской волости, д. Боково)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close