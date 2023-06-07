/Машков/ Григорий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиДо 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: /машкова/ Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1864
Мать ребёнка: /машкова/ Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1874
Мать ребёнка: /машкова/ Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1879
Мать ребёнка: /машкова/ Татьяна Яковлева
Смерть
До 1917
Боково, Богородский, Московская область
деревня Боково, Ногинский район, Московская область (Московская губерния Богородский уезд Ивановской волости, д. Боково)