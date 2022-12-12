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Шабашов Алексей Тарасович
Шабашов Алексей Тарасович
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Место рождения
Быково
, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Дата рождения
25.08.1922
Дата смерти
05.12.1993
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Быково
, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Смерть
05.12.1993
Москва
, город федерального значения Москва
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