Шабашов Алексей Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабашов Алексей Тарасович

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Место рождения

Быково, Перемышльский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

25.08.1922

Дата смерти

05.12.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Быково, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Смерть
05.12.1993
Москва, город федерального значения Москва
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