Больцани Иосиф (Фортунат) Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Больцани Иосиф (Фортунат) Антонович

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Место рождения

Берлин, Германия

Дата рождения

06.09.1818

Дата смерти

13.02.1876

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Берлин, Германия
Место жительства
По 1857
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1858 по 1876
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.02.1876
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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