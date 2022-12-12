Больцани Иосиф (Фортунат) Антонович
Место рожденияБерлин, Германия
Дата рождения06.09.1818
Дата смерти13.02.1876
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Берлин, Германия
Место жительства
По 1857
Место жительства
С 1858 по 1876
Смерть
13.02.1876