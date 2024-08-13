Загорская (Букреева) Ксения Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загорская (Букреева) Ксения Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: Букреева (Соболева) Ирина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Ершова (Загорская) Параскева Логгиновна

Отец ребёнка: Загорский Логгин Герасимович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Загорский Стефан Логгинович

Отец ребёнка: Загорский Логгин Герасимович

Рождение ребёнка
1784

Сын: Загорский Федосей Логгинович

Отец ребёнка: Загорский Логгин Герасимович

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