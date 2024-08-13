Загорская (Букреева) Ксения Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Ершова (Загорская) Параскева Логгиновна
Отец ребёнка: Загорский Логгин Герасимович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Загорский Стефан Логгинович
Отец ребёнка: Загорский Логгин Герасимович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Загорский Федосей Логгинович
Отец ребёнка: Загорский Логгин Герасимович