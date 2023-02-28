Даньшев Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даньшев Григорий Иванович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Даньшев Иван Данилович

Мать: Даньшева Мария

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Даньшев Емельян Григорьевич

Мать ребёнка: Даньшева Прасковья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даньшева Прасковья

Смерть
Неизвестно
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