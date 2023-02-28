Даньшев Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Даньшев Иван Данилович
Мать: Даньшева Мария
Рождение ребёнка
1813
Сын: Даньшев Емельян Григорьевич
Мать ребёнка: Даньшева Прасковья
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Даньшева Прасковья
Смерть
Неизвестно