Праздников Алексей Георгиевич
Место рождения
Дата рождения28.04.1947
Дата смерти20.08.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.04.1977
Рождение ребёнка
15.06.1978
Дочь: Праздникова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Праздникова Наталия Николаевна
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.05.1989
Сын: Праздников Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Праздникова Наталия Николаевна
Смерть
20.08.2016