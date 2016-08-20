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Праздников Алексей Георгиевич

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Место рождения

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

28.04.1947

Дата смерти

20.08.2016

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
16.04.1977

Жена: Праздникова Наталия Николаевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.06.1978

Дочь: Праздникова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Праздникова Наталия Николаевна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.05.1989

Сын: Праздников Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Праздникова Наталия Николаевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
20.08.2016
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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