Петрова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1707

Дочь: (Петрова) Параскева Степановна

Отец ребёнка: Петров Степан Васильевич

Кирово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1713

Сын: Петров Сильвестр Степанович

Отец ребёнка: Петров Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1717

Сын: Петров Ефим Степанович

Отец ребёнка: Петров Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1724

Сын: Петров Григорий Степанович

Отец ребёнка: Петров Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1730

Сын: Петров Матвей Степанович

Отец ребёнка: Петров Степан Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Петров Георгий Степанович

Отец ребёнка: Петров Степан Васильевич

Смерть
Неизвестно

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