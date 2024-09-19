Петрова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1707
Дочь: (Петрова) Параскева Степановна
Отец ребёнка: Петров Степан Васильевич
Кирово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1713
Сын: Петров Сильвестр Степанович
Отец ребёнка: Петров Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1717
Отец ребёнка: Петров Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1724
Сын: Петров Григорий Степанович
Отец ребёнка: Петров Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1730
Отец ребёнка: Петров Степан Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1734
Сын: Петров Георгий Степанович
Отец ребёнка: Петров Степан Васильевич
Смерть
Неизвестно