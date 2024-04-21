Пискарев Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1898 ст.
Сын: Пискарев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Пискарева Татьяна Михайловна
Тульская губерния, плёнка 2038688, стр. 134
Смерть
Неизвестно