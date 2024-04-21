Пискарев Василий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пискарев Василий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

КК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пискарева Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
06.12.1898 ст.

Сын: Пискарев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Пискарева Татьяна Михайловна

Тульская губерния, плёнка 2038688, стр. 134
Смерть
Неизвестно

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