Морозова (Яротенко) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1965
Отец: Яротенко Николай Федорович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хамхоев Саварбек Хусейнович
Рождение ребёнка
16.08.1992
Сын: Морозов Александр Александрович
Отец ребёнка: Морозов Александр Александрович