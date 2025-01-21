Морозова (Яротенко) Татьяна Николаевна 20.12.1965 — найти родственников по фамилии на Familio
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Морозова (Яротенко) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1965

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1966 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1992 г.р.

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1965

Отец: Яротенко Николай Федорович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Александр Александрович

Рождение ребёнка
09.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамхоев Саварбек Хусейнович

Рождение ребёнка
16.08.1992

Сын: Морозов Александр Александрович

Отец ребёнка: Морозов Александр Александрович

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