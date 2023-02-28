Солдатов Михаил Федорович
Место рождения
Дата рождения04.10.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1870
Отец: Солдатов Федор Логинович
Мать: Солдатова Ирина Бледных
Рождение ребёнка
1902
Сын: Солдатов Павел Михайлович
Мать ребёнка: Солдатова Матрена Павловна
Медв
Рождение ребёнка
01.03.1905
Сын: Солдатов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Солдатова Матрена Павловна
Рождение ребёнка
09.10.1907
Сын: Солдатов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Солдатова Матрена Павловна
Бракосочетание
21.01.1915
Жена: Солдатова Ольга Гладких
Бракосочетание
21.01.1915
Жена: Солдатова Ольга Гладких
Рождение ребёнка
10.11.1915
Сын: Солдатов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Солдатова Ольга Гладких
Смерть
Неизвестно