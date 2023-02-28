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Солдатов Михаил Федорович

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

04.10.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1870

Отец: Солдатов Федор Логинович

Мать: Солдатова Ирина Бледных

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1902

Сын: Солдатов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Солдатова Матрена Павловна

Медв
Рождение ребёнка
01.03.1905

Сын: Солдатов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Солдатова Матрена Павловна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
09.10.1907

Сын: Солдатов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Солдатова Матрена Павловна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
21.01.1915

Жена: Солдатова Ольга Гладких

Бракосочетание
21.01.1915

Жена: Солдатова Ольга Гладких

Рождение ребёнка
10.11.1915

Сын: Солдатов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Солдатова Ольга Гладких

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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