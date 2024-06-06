Вислов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1951
Отец: Вислов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1972
Сын: Вислов Николай
Мать ребёнка: Вдовина (Вдовина) Валентина
Рождение ребёнка
02.09.1977
Сын: Вислов Виктор
Мать ребёнка: Вислова (Вислова) Валентина
Рождение ребёнка
30.11.1987
Дочь: Кривошеева (Вислова) Екатерина
Мать ребёнка: Вислова (Вислова) Валентина