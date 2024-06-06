Вислов Сергей 10.02.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вислов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1951

Отец: Вислов Николай

Мать: Вислова (Хвостенко) Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вдовина (Вдовина) Валентина

Рождение ребёнка
Около 1972

Сын: Вислов Николай

Мать ребёнка: Вдовина (Вдовина) Валентина

Рождение ребёнка
02.09.1977

Сын: Вислов Виктор

Мать ребёнка: Вислова (Вислова) Валентина

Рождение ребёнка
30.11.1987

Дочь: Кривошеева (Вислова) Екатерина

Мать ребёнка: Вислова (Вислова) Валентина

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