Авруцкая (Баранова) Нелли Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авруцкая (Баранова) Нелли Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1937

Дата смерти

23.10.1986

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1965

Сын: Авруцкий Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Авруцкий Владимир Иосифович

Рождение ребёнка
09.07.1969

Дочь: Ткачёва Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Авруцкий Владимир Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авруцкий Владимир Иосифович

Смерть
23.10.1986
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