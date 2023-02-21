Авруцкая (Баранова) Нелли Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1937
Дата смерти23.10.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1965
Сын: Авруцкий Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Авруцкий Владимир Иосифович
Рождение ребёнка
09.07.1969
Дочь: Ткачёва Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Авруцкий Владимир Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.10.1986