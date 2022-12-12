Теплищев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
До 1969
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
До 1978
Жена: скрыто настройками приватности