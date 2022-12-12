Теплищев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТеплищев Владимир

Теплищев Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
До 1969

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
До 1978

Жена: скрыто настройками приватности

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