Наталия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Дата смерти

Между 1738 и 1745

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1687 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Петрович

Медведка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1721

Дочь: Марфа Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Петрович

Медведка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1728

Дочь: Соломония Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Петрович

Медведка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Петрович

Место жительства
Неизвестно
Медведка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Между 1738 и 1745
Медведка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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