Наталия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
Дата смертиМежду 1738 и 1745
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1721
Дочь: Марфа Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Соломония Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1738 и 1745