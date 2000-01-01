Ефимья Мартинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимья Мартинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Мартин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Татьяна Карпова

Отец ребёнка: Карп Яковлев

Рождение ребёнка
1786

Сын: Констатин Карпов

Отец ребёнка: Карп Яковлев

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Прасковья Карпова

Отец ребёнка: Карп Яковлев

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Софья Карпова

Отец ребёнка: Карп Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карп Яковлев

Место жительства
Неизвестно
деревня Узгорна, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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