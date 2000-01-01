Ефимья Мартинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Мартин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Татьяна Карпова
Отец ребёнка: Карп Яковлев
Рождение ребёнка
1786
Сын: Констатин Карпов
Отец ребёнка: Карп Яковлев
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Прасковья Карпова
Отец ребёнка: Карп Яковлев
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Софья Карпова
Отец ребёнка: Карп Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карп Яковлев
Место жительства
Неизвестно
деревня Узгорна, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно