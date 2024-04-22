Лысаков Илья Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиОколо 1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Рождение ребёнка
До 1899
Мать ребёнка: Лысакова Татьяна Феоктистовна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Лысакова Прасковья Ильична
Мать ребёнка: Лысакова Татьяна Феоктистовна
Рождение ребёнка
17.06.1911
Дочь: Живернюк Акулина Ильична
Мать ребёнка: Лысакова Татьяна Феоктистовна
Смерть
Около 1948