Лысаков Илья Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысаков Илья Сергеевич

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Место рождения

Золотое

Дата рождения

1859

Дата смерти

Около 1948

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1899

Сын: Лысаков Григорий Ильич

Мать ребёнка: Лысакова Татьяна Феоктистовна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Лысакова Прасковья Ильична

Мать ребёнка: Лысакова Татьяна Феоктистовна

Рождение ребёнка
17.06.1911

Дочь: Живернюк Акулина Ильична

Мать ребёнка: Лысакова Татьяна Феоктистовна

Смерть
Около 1948
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