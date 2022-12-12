Баранов Ефим Семенович
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Баранов Александр Ефимович
Мать ребёнка: Баранова Марфа Антоновна
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Баранова Марфа Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баранова Марфа Антоновна
Смерть
Неизвестно