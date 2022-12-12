Баранов Ефим Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранов Ефим Семенович

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1752 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Баранов Александр Ефимович

Мать ребёнка: Баранова Марфа Антоновна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Баранов Иван Ефимович

Мать ребёнка: Баранова Марфа Антоновна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Марфа Антоновна

Смерть
Неизвестно
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