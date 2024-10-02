Kohonen (Kåhoin, Kahoinen, Kohoin) Maria Matintytär
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Kohonen (Kåhoin, Kahoinen, Kohoin)) Regina Ristontytär
Отец ребёнка: Kohonen (Kåhoin, Kahoinen, Kohoin) Risto Kaarlonpoika
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно