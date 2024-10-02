Kohonen (Kåhoin, Kahoinen, Kohoin) Maria Matintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKohonen (Kåhoin, Kahoinen, Kohoin) Maria Matintytär

Kohonen (Kåhoin, Kahoinen, Kohoin) Maria Matintytär

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Kohonen (Kåhoin, Kahoinen, Kohoin)) Regina Ristontytär

Отец ребёнка: Kohonen (Kåhoin, Kahoinen, Kohoin) Risto Kaarlonpoika

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kohonen (Kåhoin, Kahoinen, Kohoin) Risto Kaarlonpoika

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.