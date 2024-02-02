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Воробьев Анатолий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1978

Отец: Воробьев Анатолий Валентинович

Мать: Воробьева Любовь Александровна

Рождение ребёнка
21.05.1999

Дочь: Воробьева Екатерина Анатольевна

Мать ребёнка: Воробьева Мария Викторовна

Рождение ребёнка
17.08.2005

Дочь: Воробьева Елизавета Анатольевна

Мать ребёнка: Воробьева Мария Викторовна

Рождение ребёнка
24.04.2008

Сын: Воробьев Иван Анатольевич

Мать ребёнка: Воробьева Мария Викторовна

Рождение ребёнка
13.02.2012

Сын: Воробьев Егор Анатольевич

Мать ребёнка: Воробьева Мария Викторовна

Рождение ребёнка
24.05.2015

Дочь: Воробьева Ярослава Анатольевна

Мать ребёнка: Воробьева Мария Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Мария Викторовна

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