Воробьев Анатолий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1978
Рождение ребёнка
21.05.1999
Дочь: Воробьева Екатерина Анатольевна
Мать ребёнка: Воробьева Мария Викторовна
Рождение ребёнка
17.08.2005
Дочь: Воробьева Елизавета Анатольевна
Мать ребёнка: Воробьева Мария Викторовна
Рождение ребёнка
24.04.2008
Сын: Воробьев Иван Анатольевич
Мать ребёнка: Воробьева Мария Викторовна
Рождение ребёнка
13.02.2012
Сын: Воробьев Егор Анатольевич
Мать ребёнка: Воробьева Мария Викторовна
Рождение ребёнка
24.05.2015
Дочь: Воробьева Ярослава Анатольевна
Мать ребёнка: Воробьева Мария Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно