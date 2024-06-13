Арефьев Александр Васильевич 1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Арефьев Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.10.1910 ст.

Жена: Арефьева (Беловолова) Степанида Гаврииловна

Брак: https://yandex.ru/archive/catalog/922209f8-ed4b-48b6-a39c-a8e5e9f03fd7/55
Рождение ребёнка
12.02.1914

Дочь: Арефьева Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Арефьева (Беловолова) Степанида Гаврииловна

Рождение: https://yandex.ru/archive/catalog/7848a0f2-f148-4459-a366-0345e783b4fe/74 Восприемник Алексей Гавриилович Беловолов
Смерть
Неизвестно

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