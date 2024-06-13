Арефьев Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.10.1910 ст.
Брак: https://yandex.ru/archive/catalog/922209f8-ed4b-48b6-a39c-a8e5e9f03fd7/55
Рождение ребёнка
12.02.1914
Дочь: Арефьева Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Арефьева (Беловолова) Степанида Гаврииловна
Рождение: https://yandex.ru/archive/catalog/7848a0f2-f148-4459-a366-0345e783b4fe/74 Восприемник Алексей Гавриилович Беловолов
Смерть
Неизвестно