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Пивоварова Макарина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пивоваров Елисей Тимофеевич

Рождение ребёнка
23.01.1923

Сын: Пивоваров Антон Елисеевич

Отец ребёнка: Пивоваров Елисей Тимофеевич

Бердники, Пермский округ, Уральская область
ГАПК Ф Р-1982 оп 6 д. 993 л 151-151об
Рождение ребёнка
10.01.1924

Сын: Пивоваров Селиверст (Селивёрст) Елисеевич / после 1940 Алексеевич

Отец ребёнка: Пивоваров Елисей Тимофеевич

Бердники, Пермский округ, Уральская область
Повторно 18.05.1940 и 10.03.1950 ГАПК Ф Р-1982 оп 6 д 1061 л 166-166об
Рождение ребёнка
06.06.1925

Сын: Пивоваров Венедикт Елисеевич

Отец ребёнка: Пивоваров Елисей Тимофеевич

Бердники, Пермский округ, Уральская область
ГАПК Ф р-1982 оп 6 д 174 стр 174 Заявитель Пивоваров
Смерть
Неизвестно

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