Пивоварова Макарина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1923
Сын: Пивоваров Антон Елисеевич
Отец ребёнка: Пивоваров Елисей Тимофеевич
ГАПК Ф Р-1982 оп 6 д. 993 л 151-151об
Рождение ребёнка
10.01.1924
Сын: Пивоваров Селиверст (Селивёрст) Елисеевич / после 1940 Алексеевич
Отец ребёнка: Пивоваров Елисей Тимофеевич
Повторно 18.05.1940 и 10.03.1950 ГАПК Ф Р-1982 оп 6 д 1061 л 166-166об
Рождение ребёнка
06.06.1925
Сын: Пивоваров Венедикт Елисеевич
Отец ребёнка: Пивоваров Елисей Тимофеевич
ГАПК Ф р-1982 оп 6 д 174 стр 174 Заявитель Пивоваров
Смерть
Неизвестно