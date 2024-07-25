Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Павлович

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Павлович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Павлович

Смерть
Неизвестно

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