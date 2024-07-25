Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Павлович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Павлович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Павлович
Смерть
Неизвестно