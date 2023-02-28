Рокушин (приемыш) Семен Никитич
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Лукьянов Мирон Акимович
Мать: Лукьянова Матрена
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Горохова Федора Рокушина
Мать ребёнка: Рокушина Февронья Савельевна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Устинья Семеновна
Мать ребёнка: Рокушина Февронья Савельевна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Рокушина Февронья Савельевна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Рокушина Февронья Савельевна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Рокушина Февронья Савельевна
Рождение ребёнка
19.07.1846
Мать ребёнка: Рокушина Февронья Савельевна
Смерть
Неизвестно