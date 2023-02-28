Рокушин (приемыш) Семен Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рокушин (приемыш) Семен Никитич

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Лукьянов Мирон Акимович

Мать: Лукьянова Матрена

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Горохова Федора Рокушина

Мать ребёнка: Рокушина Февронья Савельевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Устинья Семеновна

Мать ребёнка: Рокушина Февронья Савельевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Рокушин Абрам Семенович

Мать ребёнка: Рокушина Февронья Савельевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Рокушин Тарас Семенович

Мать ребёнка: Рокушина Февронья Савельевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Рокушин Иван Семенович

Мать ребёнка: Рокушина Февронья Савельевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.07.1846

Сын: Рокушин Илья Семенович

Мать ребёнка: Рокушина Февронья Савельевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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