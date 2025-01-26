Левашов Фрол Андреев 13.08.1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Левашов Фрол Андреев

Место рождения

Камышенка

Дата рождения

13.08.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1871

Отец: Левашов Андрей Семёнов

Мать: Левашова Евгения Максимова

Камышенка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левашова Мария Фролова

Мать ребёнка: Левашова (Моисеева) Агриппина Андронова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левашов Егор Фролович

Мать ребёнка: Левашова (Моисеева) Агриппина Андронова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левашов Алексей Фролович

Мать ребёнка: Левашова (Моисеева) Агриппина Андронова

Крещение
15.08.1871 ст.
Камышенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Восприемники: Села Камышенка крестьянин Егор ? Яковлев Кр и крестьянская жена Анисия Г Краснова
Бракосочетание
16.10.1889 ст.

Жена: Левашова (Моисеева) Агриппина Андронова

Камышенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Поручители по жениху: Села Камышинского крестьяне Яков Андреев Яковлев (?) и Павел Тимофеев Левашев По невесте: Того же села крестьяне Фёдор Андронов Моисеев и Иван Михайлов Мусатов
Рождение ребёнка
14.11.1892 ст.

Дочь: Левашева Анна Фролова

Мать ребёнка: Левашова (Моисеева) Агриппина Андронова

Камышенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.04.1900 ст.

Сын: Левашев Георгий Фролович

Мать ребёнка: Левашова (Моисеева) Агриппина Андронова

Камышенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.10.1906 ст.

Сын: Левашов Сергей Фролович

Мать ребёнка: Левашова (Моисеева) Агриппина Андронова

Камышенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Дата рождения по современному стилю календаря: 19 октября 1906 г.
Рождение ребёнка
23.05.1909 ст.

Дочь: Левашова Феодосия (Феня) Фролова

Мать ребёнка: Левашова (Моисеева) Агриппина Андронова

Камышенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
31.12.1911 ст.

Дочь: Левашева Домна Фролова

Мать ребёнка: Левашова (Моисеева) Агриппина Андронова

Камышенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.03.1914 ст.

Сын: Левашов Федот Фролович

Мать ребёнка: Левашова (Моисеева) Агриппина Андронова

Камышенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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