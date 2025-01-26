Левашов Фрол Андреев
Место рожденияКамышенка
Дата рождения13.08.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
13.08.1871
Отец: Левашов Андрей Семёнов
Камышенка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левашова Мария Фролова
Мать ребёнка: Левашова (Моисеева) Агриппина Андронова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Левашова (Моисеева) Агриппина Андронова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Левашова (Моисеева) Агриппина Андронова
Крещение
15.08.1871 ст.
Восприемники: Села Камышенка крестьянин Егор ? Яковлев Кр и крестьянская жена Анисия Г Краснова
Бракосочетание
16.10.1889 ст.
Поручители по жениху: Села Камышинского крестьяне Яков Андреев Яковлев (?) и Павел Тимофеев Левашев По невесте: Того же села крестьяне Фёдор Андронов Моисеев и Иван Михайлов Мусатов
Рождение ребёнка
14.11.1892 ст.
Дочь: Левашева Анна Фролова
Мать ребёнка: Левашова (Моисеева) Агриппина Андронова
Рождение ребёнка
19.04.1900 ст.
Мать ребёнка: Левашова (Моисеева) Агриппина Андронова
Рождение ребёнка
06.10.1906 ст.
Мать ребёнка: Левашова (Моисеева) Агриппина Андронова
Дата рождения по современному стилю календаря: 19 октября 1906 г.
Рождение ребёнка
23.05.1909 ст.
Дочь: Левашова Феодосия (Феня) Фролова
Мать ребёнка: Левашова (Моисеева) Агриппина Андронова
Рождение ребёнка
31.12.1911 ст.
Дочь: Левашева Домна Фролова
Мать ребёнка: Левашова (Моисеева) Агриппина Андронова
Рождение ребёнка
02.03.1914 ст.
Мать ребёнка: Левашова (Моисеева) Агриппина Андронова
Смерть
Неизвестно