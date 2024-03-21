Бессарабова Мария 14.03.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБессарабова Мария

Бессарабова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1937

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бессарабова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Бессарабов Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бессарабов Василий Петрович

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Чукаева Галина Васильевна

Отец ребёнка: Бессарабов Василий Петрович

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Бессарабова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Бессарабов Василий Петрович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.