Бугаев Юрий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1977
Дочь: Бугаева Екатерина Юрьевна
Мать ребёнка: Ирина Бугаева
Рождение ребёнка
26.04.1988
Дочь: Бугаева - Максимова Дарья Юрьевна
Мать ребёнка: Ирина Бугаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Бугаева