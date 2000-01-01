Бугаев Юрий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугаев Юрий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1977

Дочь: Бугаева Екатерина Юрьевна

Мать ребёнка: Ирина Бугаева

Рождение ребёнка
26.04.1988

Дочь: Бугаева - Максимова Дарья Юрьевна

Мать ребёнка: Ирина Бугаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Бугаева

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