Сибирякова (Фейсханова) Алима
Место рожденияРоссия
Дата рождения1928
Дата смерти2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Фейсханов Абдрахман
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1950
Сын: Сибиряков Тагир
Отец ребёнка: Сибиряков Умяр Мухамеджанович
Рождение ребёнка
02.03.1952
Рождение ребёнка
03.09.1955
Рождение ребёнка
10.03.1966
Смерть
2012
Похороны
Неизвестно