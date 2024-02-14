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Лапшин Артем Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1985

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1985

Отец: Лапшин Виталий Павлович

Мать: Шмелева Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виталина Константиновна

Рождение ребёнка
22.06.2010

Сын: Лапшин Арсений Артемвич

Мать ребёнка: Виталина Константиновна

Рождение ребёнка
05.01.2012

Сын: Лапшин Кирилл Артемович

Мать ребёнка: Виталина Константиновна

Рождение ребёнка
31.10.2020

Сын: Лапшин Артемий Артемович

Мать ребёнка: Виталина Константиновна

Рождение ребёнка
08.08.2022

Дочь: Лапшина Николь Артемовна

Мать ребёнка: Виталина Константиновна

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