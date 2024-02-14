Лапшин Артем Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1985
Отец: Лапшин Виталий Павлович
Мать: Шмелева Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Виталина Константиновна
Рождение ребёнка
22.06.2010
Мать ребёнка: Виталина Константиновна
Рождение ребёнка
05.01.2012
Мать ребёнка: Виталина Константиновна
Рождение ребёнка
31.10.2020
Мать ребёнка: Виталина Константиновна
Рождение ребёнка
08.08.2022
Дочь: Лапшина Николь Артемовна
Мать ребёнка: Виталина Константиновна