Белоглазов Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелоглазов Василий Григорьевич

Белоглазов Василий Григорьевич

Место рождения

Чкаловская обл., Бугурусланский р-н, к/з им. Ленина

Дата рождения

1924

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Белоглазов Григорий Федорович

Мать: Белоглазова Мария Петровна

Чкаловская обл., Бугурусланский р-н, к/з им. Ленина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Военная служба
Неизвестно
Белоглазов Василий Григорьевич Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1924 Место рождения: Чкаловская обл., Бугурусланский р-н, к/з им. Ленина Дата призыва: Абдулинский РВК, Ч... Показать все
Смерть
1965
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close