Белоглазов Василий Григорьевич
Место рожденияЧкаловская обл., Бугурусланский р-н, к/з им. Ленина
Дата рождения1924
Дата смерти1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Чкаловская обл., Бугурусланский р-н, к/з им. Ленина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Военная служба
Неизвестно
Белоглазов Василий Григорьевич Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1924 Место рождения: Чкаловская обл., Бугурусланский р-н, к/з им. Ленина Дата призыва: Абдулинский РВК, Ч... Показать все
Смерть
1965