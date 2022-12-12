Сверчкова Мавра Луриевна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти1910
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Лурий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Сверчкова Марья Андреевна
Отец ребёнка: Сверчков Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Сверчков Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
1874
Сын: Сверчков Степан Андреевич
Отец ребёнка: Сверчков Андрей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1910