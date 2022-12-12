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Сверчкова Мавра Луриевна

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Место рождения

Вахутино, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

1910

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Лурий

Мать: не указана

Вахутино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Сверчкова Марья Андреевна

Отец ребёнка: Сверчков Андрей Яковлевич

Вахутино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Сверчков Федор Андреевич

Отец ребёнка: Сверчков Андрей Яковлевич

Вахутино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Сверчков Степан Андреевич

Отец ребёнка: Сверчков Андрей Яковлевич

Вахутино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сверчков Андрей Яковлевич

Смерть
1910
Вахутино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
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