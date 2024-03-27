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Фесюк (Босак) София

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Босак Иван

Мать: Босак Анна Даниловна

Рождение ребёнка
16.04.1936

Сын: Фесюк Сергей

Отец ребёнка: Фесюк Павел

Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фесюк Павел

Смерть
1997
Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл.
Похороны
Неизвестно
Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл
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