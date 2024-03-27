Фесюк (Босак) София
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Босак Иван
Мать: Босак Анна Даниловна
Рождение ребёнка
16.04.1936
Сын: Фесюк Сергей
Отец ребёнка: Фесюк Павел
Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фесюк Павел
Смерть
1997
Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл.
Похороны
Неизвестно
Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл