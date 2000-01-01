Любимов Иван Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимов Иван Федотов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Любимов Федот

Мать: Ирина (?)

Рождение ребёнка
13.09.1866

Сын: Любимов Никита Иванович

Мать ребёнка: Екатерина Семенова

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
03.11.1870

Сын: Любимов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Екатерина Семенова

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Семенова

Смерть
Неизвестно
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