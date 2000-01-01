Любимов Иван Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Любимов Федот
Мать: Ирина (?)
Рождение ребёнка
13.09.1866
Мать ребёнка: Екатерина Семенова
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Рождение ребёнка
03.11.1870
Мать ребёнка: Екатерина Семенова
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Семенова
Смерть
Неизвестно