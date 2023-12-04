Баженов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баженова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
06.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баженова Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно