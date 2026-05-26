Семёнов-Тян-Шанский ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ
мужской, родился 07.11.1852
умер 01.11.1917
ОтецСемёнов-Тян-Шанский (Семёнов) ПЁТР ПЕТРОВИЧ02.01.1827 г.р.
Мать(Чулкова) ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА10.09.1833 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Сын: Семёнов-Тян-Шанский РАФАИЛ ДМИТРИЕВИЧ
Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская (Заблоцкая-Десятовская) ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА
Сын: Семёнов-Тян-Шанский ЛЕОНИД ДМИТРИЕВИЧ
Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская (Заблоцкая-Десятовская) ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА
Сын: Семёнов-Тян-Шанский МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ
Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская (Заблоцкая-Десятовская) ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА
Дочь: (Семёнова-Тян-Шанская) ВЕРА ДМИТРИЕВНА
Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская (Заблоцкая-Десятовская) ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА
Дочь: Митуле (Семёнова-Тян-Шанская) АРИАДНА ДМИТРИЕВНА
Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская (Заблоцкая-Десятовская) ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА
Сын: Семёнов-Тян-Шанский НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская (Заблоцкая-Десятовская) ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА
Сын: Семёнов-Тян-Шанский АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская (Заблоцкая-Десятовская) ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА