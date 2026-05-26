Семёнов-Тян-Шанский ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ 07.11.1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семёнов-Тян-Шанский ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 07.11.1852

умер 01.11.1917

Отец
Семёнов-Тян-Шанский (Семёнов) ПЁТР ПЕТРОВИЧ02.01.1827 г.р.
Мать
(Чулкова) ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА10.09.1833 г.р.
Супруги
Семёнова-Тян-Шанская (Заблоцкая-Десятовская) ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА1854 г.р.
Дети
Семёнов-Тян-Шанский РАФАИЛ ДМИТРИЕВИЧ31.08.1879 г.р.
Семёнов-Тян-Шанский ЛЕОНИД ДМИТРИЕВИЧ02.12.1880 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1852

Отец: Семёнов-Тян-Шанский (Семёнов) ПЁТР ПЕТРОВИЧ

Мать: (Чулкова) ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА

Бракосочетание
1878

Жена: Семёнова-Тян-Шанская (Заблоцкая-Десятовская) ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА

Рождение ребёнка
31.08.1879

Сын: Семёнов-Тян-Шанский РАФАИЛ ДМИТРИЕВИЧ

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская (Заблоцкая-Десятовская) ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА

Рождение ребёнка
02.12.1880

Сын: Семёнов-Тян-Шанский ЛЕОНИД ДМИТРИЕВИЧ

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская (Заблоцкая-Десятовская) ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА

Рождение ребёнка
08.05.1882

Сын: Семёнов-Тян-Шанский МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская (Заблоцкая-Десятовская) ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА

Рождение ребёнка
08.11.1883

Дочь: (Семёнова-Тян-Шанская) ВЕРА ДМИТРИЕВНА

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская (Заблоцкая-Десятовская) ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА

Рождение ребёнка
30.04.1885

Дочь: Митуле (Семёнова-Тян-Шанская) АРИАДНА ДМИТРИЕВНА

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская (Заблоцкая-Десятовская) ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА

Рождение ребёнка
17.12.1888

Сын: Семёнов-Тян-Шанский НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская (Заблоцкая-Десятовская) ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА

Рождение ребёнка
06.10.1890

Сын: Семёнов-Тян-Шанский АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская (Заблоцкая-Десятовская) ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА

Смерть
01.11.1917

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