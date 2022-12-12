Романова Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Елизавета Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1912

Сын: Романов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Романов Григорий Николаевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Романов Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Романов Григорий Николаевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Романов Григорий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Григорий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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