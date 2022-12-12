Романова Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1912
Отец ребёнка: Романов Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Романов Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Романов Григорий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно