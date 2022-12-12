Главче Егор Степанович
Место рожденияг. Кишинев, Молдавия
Дата рождения09.01.1871
Дата смерти17.07.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Кишинев, Молдавия
Место жительства
С 1890 по 1900
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1900 по 1919
г. Одесса, Одесская обл., Украина
Смерть
17.07.1919
г. Одесса, Одесская обл., Украина