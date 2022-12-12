Главче Егор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Главче Егор Степанович

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Место рождения

г. Кишинев, Молдавия

Дата рождения

09.01.1871

Дата смерти

17.07.1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Кишинев, Молдавия
Место жительства
С 1890 по 1900
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1900 по 1919
г. Одесса, Одесская обл., Украина
Смерть
17.07.1919
г. Одесса, Одесская обл., Украина
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