Гагарина Марина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Гагарин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Гагарин Сменьян
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденный
Рождение ребёнка
1832
Сын: Гагарин Прокопий
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденный
Рождение ребёнка
1839
Сын: Гагарин Ульян
Отец ребёнка: не указан
Неразоннорожденный
Рождение ребёнка
1841
Сын: Гагарин Тихон
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденный
Рождение ребёнка
?.05.1850
Дочь: Гагарина Лукерья
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденная
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно