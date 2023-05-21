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Гагарина Марина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Гагарин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Гагарин Сменьян

Отец ребёнка: не указан

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Незаконнорожденный
Рождение ребёнка
1832

Сын: Гагарин Прокопий

Отец ребёнка: не указан

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Незаконнорожденный
Рождение ребёнка
1839

Сын: Гагарин Ульян

Отец ребёнка: не указан

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Неразоннорожденный
Рождение ребёнка
1841

Сын: Гагарин Тихон

Отец ребёнка: не указан

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Незаконнорожденный
Рождение ребёнка
?.05.1850

Дочь: Гагарина Лукерья

Отец ребёнка: не указан

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Незаконнорожденная
Упоминание
30.07.1850
Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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