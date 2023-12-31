Маркович (Карташевская) Надежда Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.01.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.06.1840
Сын: Маркович Николай Андреевич
Отец ребёнка: Маркович Андрей Николаевич
Туровка, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркевич Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Маркович Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маркович Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркевич Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Маркович Андрей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.01.1890