Маркович (Карташевская) Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркович (Карташевская) Надежда Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.01.1890

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1840

Сын: Маркович Николай Андреевич

Отец ребёнка: Маркович Андрей Николаевич

Туровка, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркевич Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Маркович Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркевич Юрий Андреевич

Отец ребёнка: Маркович Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркевич Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Маркович Андрей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркович Андрей Николаевич

Смерть
10.01.1890
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