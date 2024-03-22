Голев Иван Михайлов
Место рождения
Дата рождения21.08.1874
Дата смертиПосле ?.01.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1874
Отец: Голев Михаил Игнатов
Ф. 3 Оп. 15 Д. 357 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 3 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкий у. 1874
Рождение ребёнка
26.01.1895
Сын: Голев Иван Иванович
Мать ребёнка: Волкова Аграфена Михайлова
Рождение ребёнка
27.07.1896
Мать ребёнка: Волкова Аграфена Михайлова
Ф. 93 Оп. 1 Д. 1234 Метрическая книга приходов Богородицкого у. (сел: Александровское, Борятино; Ивановское, Зиновьево, Кресты; Казанское, Ивановское на Красивой Мече; Любимовка, Сретенское; Михайловс... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1902
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: Волкова Аграфена Михайлова
Рождение ребёнка
08.08.1905
Дочь: Софья Ивановна
Мать ребёнка: Волкова Аграфена Михайлова
Рождение ребёнка
19.02.1908
Мать ребёнка: Волкова Аграфена Михайлова
Рождение ребёнка
06.01.1913
Сын: Голев Иван Иванов
Мать ребёнка: Волкова Аграфена Михайлова
Смерть
После ?.01.1913