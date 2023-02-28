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Мамонтова Александра Максимова

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Место рождения

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1873

Сын: Мамонтов Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Мамонтов Димитрий Порфиров

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1877

Сын: Мамонтов Спиридон Димитров

Отец ребёнка: Мамонтов Димитрий Порфиров

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.02.1884

Дочь: Попова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Мамонтов Димитрий Порфиров

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамонтов Димитрий Порфиров

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
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