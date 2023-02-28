Мамонтова Александра Максимова
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Мамонтов Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Мамонтов Димитрий Порфиров
Рождение ребёнка
1877
Сын: Мамонтов Спиридон Димитров
Отец ребёнка: Мамонтов Димитрий Порфиров
Рождение ребёнка
06.02.1884
Дочь: Попова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Мамонтов Димитрий Порфиров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно