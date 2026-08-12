Эрдели ПЁТР ЯКОВЛЕВИЧ 1777 — найти родственников по фамилии на Familio

Эрдели ПЁТР ЯКОВЛЕВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 1777

умер 1830

Мать
Эрдели (Карачон) СОФЬЯ ИВАНОВНАОколо 1750 г.р.
Отец
Эрдели ЯКОВ ПАВЛОВИЧ1750 г.р.
Супруги
(Ставрович) МАРИЯ ИВАНОВНА1782 г.р.
Дети
Эрдели ФЕОДОСИЙ ПЕТРОВИЧ1815 г.р.
Эрдели НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ1822 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Эрдели ЯКОВ ПАВЛОВИЧ

Мать: Эрдели (Карачон) СОФЬЯ ИВАНОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ставрович) МАРИЯ ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
1815

Сын: Эрдели ФЕОДОСИЙ ПЕТРОВИЧ

Мать ребёнка: (Ставрович) МАРИЯ ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
1822

Сын: Эрдели НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Мать ребёнка: (Ставрович) МАРИЯ ИВАНОВНА

Смерть
1830

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