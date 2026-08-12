Эрдели ПЁТР ЯКОВЛЕВИЧ
мужской, родился 1777
умер 1830
МатьЭрдели (Карачон) СОФЬЯ ИВАНОВНАОколо 1750 г.р.
ОтецЭрдели ЯКОВ ПАВЛОВИЧ1750 г.р.
Супруги
(Ставрович) МАРИЯ ИВАНОВНА1782 г.р.
Дети
Эрдели ФЕОДОСИЙ ПЕТРОВИЧ1815 г.р.
Эрдели НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ1822 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: (Ставрович) МАРИЯ ИВАНОВНА
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: (Ставрович) МАРИЯ ИВАНОВНА
Смерть
1830