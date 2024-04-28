Болтонов Степан (Стефан) Антипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Болтонов Антип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ханова (Болтонова) Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Болтонова (Алехина) Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болтонов Николай
Мать ребёнка: Болтонова (Алехина) Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болтонов Никита Степанович
Мать ребёнка: Болтонова (Алехина) Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болтонов Алексей Степанович
Мать ребёнка: Болтонова (Алехина) Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болтонов Сергей Степанович
Мать ребёнка: Болтонова (Алехина) Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
03.04.1926
Дочь: Федосова (Болтонова) Лидия Степановна
Мать ребёнка: Болтонова (Алехина) Екатерина Григорьевна
Смерть
Неизвестно