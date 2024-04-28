Болтонов Степан (Стефан) Антипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болтонов Степан (Стефан) Антипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Болтонов Антип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ханова (Болтонова) Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Болтонова (Алехина) Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болтонов Николай

Мать ребёнка: Болтонова (Алехина) Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болтонов Никита Степанович

Мать ребёнка: Болтонова (Алехина) Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болтонов Алексей Степанович

Мать ребёнка: Болтонова (Алехина) Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болтонов Сергей Степанович

Мать ребёнка: Болтонова (Алехина) Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
03.04.1926

Дочь: Федосова (Болтонова) Лидия Степановна

Мать ребёнка: Болтонова (Алехина) Екатерина Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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