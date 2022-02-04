Мелузов Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелузов Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1930

Сын: Мелузов Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Мелузова Марина Васильевна

д. Темариха
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелузов Василий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгова Лидия Андреевна

Мать ребёнка: Мелузова Марина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелузов Николай Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрасова Надежда Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелузова Марина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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