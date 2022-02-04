Мелузов Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1930
Мать ребёнка: Мелузова Марина Васильевна
д. Темариха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мелузов Василий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долгова Лидия Андреевна
Мать ребёнка: Мелузова Марина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мелузов Николай Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрасова Надежда Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно