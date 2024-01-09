Некрасов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Некрасова) Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Некрасова (Матюхина) Анна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некрасов Вячеслав Юрьевич

Мать ребёнка: Некрасова (Матюхина) Анна Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова (Матюхина) Анна Максимовна

Смерть
Неизвестно

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