Кирил Харламов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирил Харламов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

С 1786 по 1787

Пол

Мужской

Отец

До 1727 г.р.

Мать

С 1704 по 1712 г.р.

Жена

Около 1739 г.р.
Около 1739 г.р.
С 1744 по 1747 г.р.

Дети

Около 1767 г.р.
1768 г.р.
Около 1775 г.р.
Около 1775 г.р.
1779 г.р.
1783 г.р.

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Харлампий

Мать: Федора Мартинианова

Возможно, братья Анфим и Ермолай (после 1794)
Бракосочетание
31.01.1759

Жена: Агафья Андрианова

Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
Возможно, первая жена Агафья Андрианова? мать Ттмофея? январь 1759??
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Тимофей Кирилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1768

Дочь: Агафья Кирилова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
22.01.1775

Жена: Евфимия Анфиногенова

второй брак Кирила Харламова Заречье
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Домнякия Кирилова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Иоан Кирилов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Около 31.01.1778

Жена: Агафья Фокина

Усадище
Рождение ребёнка
1779

Сын: Филип Кирилов

Мать ребёнка: не указана

Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
01.12.1783 ст.

Сын: Сава Кирилов

Мать ребёнка: Агафья Фокина

Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
В Исповедальных росписях 1859 г. Саве Кирилову 76 лет
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Анна Кирилова

Мать ребёнка: Агафья Фокина

Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
Смерть
С 1786 по 1787
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Пелагея Кирилова

Мать ребёнка: Агафья Фокина

Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
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