Кирил Харламов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиС 1786 по 1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: Харлампий
Мать: Федора Мартинианова
Возможно, братья Анфим и Ермолай (после 1794)
Бракосочетание
31.01.1759
Жена: Агафья Андрианова
Возможно, первая жена Агафья Андрианова? мать Ттмофея? январь 1759??
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Тимофей Кирилов
Рождение ребёнка
05.02.1768
Дочь: Агафья Кирилова
Бракосочетание
22.01.1775
Жена: Евфимия Анфиногенова
второй брак Кирила Харламова Заречье
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Домнякия Кирилова
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Иоан Кирилов
Бракосочетание
Около 31.01.1778
Жена: Агафья Фокина
Усадище
Рождение ребёнка
1779
Сын: Филип Кирилов
Рождение ребёнка
01.12.1783 ст.
Сын: Сава Кирилов
Мать ребёнка: Агафья Фокина
В Исповедальных росписях 1859 г. Саве Кирилову 76 лет
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Анна Кирилова
Мать ребёнка: Агафья Фокина
Смерть
С 1786 по 1787
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Пелагея Кирилова
Мать ребёнка: Агафья Фокина