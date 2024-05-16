Залова (Холькина) Евгения Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗалова (Холькина) Евгения Васильевна

Залова (Холькина) Евгения Васильевна

avatar

Место рождения

Студенка, Белинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Холькин (Кошкин) Василий Алексеевич

Мать: Холькина (Ильина) Мария Ивановна

Студенка, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Залов Алик Михайлович

Отец ребёнка: Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Залова Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Залова) Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зылова) Надежда

Отец ребёнка: не указан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.