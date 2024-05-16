Залова (Холькина) Евгения Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Залова Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Залова) Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зылова) Надежда
Отец ребёнка: не указан