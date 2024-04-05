Семеев Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1954
Дочь: Бердникова Нина Павловна
Мать ребёнка: Иванова Зинаида Ефимовна
Рождение ребёнка
07.10.1956
Дочь: Тимина Надежда Павловна
Мать ребёнка: Иванова Зинаида Ефимовна
Смерть
Неизвестно