Семеев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семеев Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1954

Дочь: Бердникова Нина Павловна

Мать ребёнка: Иванова Зинаида Ефимовна

Рождение ребёнка
07.10.1956

Дочь: Тимина Надежда Павловна

Мать ребёнка: Иванова Зинаида Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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