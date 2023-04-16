Захарова Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1883 по 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1883 по 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Захарова Анна Митрофановна
Отец ребёнка: Захаров Митрофан Ильич
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Захаров Василий Митрофанович
Отец ребёнка: Захаров Митрофан Ильич
Смерть
Неизвестно