Захарова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1883 по 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1882 г.р.

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1883 по 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Митрофан Ильич

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Захарова Анна Митрофановна

Отец ребёнка: Захаров Митрофан Ильич

Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Захаров Василий Митрофанович

Отец ребёнка: Захаров Митрофан Ильич

Смерть
Неизвестно

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