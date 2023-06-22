Шалом дмитрий анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1974
Отец: Шалом анатолий ефимович
Мать: Шалом алла метрофановна
Рождение ребёнка
18.11.1998
Дочь: Шалом арина дмитриевна
Мать ребёнка: Шалом наталья петровна
Рождение ребёнка
19.09.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шалом наталья петровна
Невельск, Невельский, Сахалинская область