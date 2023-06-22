Шалом дмитрий анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалом дмитрий анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1974

Пол

Мужской

Отец

1943 г.р.

Мать

1943 г.р.

Дети

1998 г.р.
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Добавил:

мш
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1974

Отец: Шалом анатолий ефимович

Мать: Шалом алла метрофановна

Рождение ребёнка
18.11.1998

Дочь: Шалом арина дмитриевна

Мать ребёнка: Шалом наталья петровна

Рождение ребёнка
19.09.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шалом наталья петровна

Невельск, Невельский, Сахалинская область

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