Евдокея Иванова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиОколо 1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филип Михайлов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Авдотья Филиппова (Вна)
Отец ребёнка: Филип Михайлов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Иван Филипов (Ич)
Отец ребёнка: Филип Михайлов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Марья Филиппова (Вна)
Отец ребёнка: Филип Михайлов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Около 1814